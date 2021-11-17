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мин
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
90
3
Осорио
Йордан Осорио
90
20
Эрнандес
Рональд Эрнандес
90
2
Феррарези
Науэль Феррарези
90
11
Мачис
Дарвин Мачис
52'
68'
90
14
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
8
Ринкон
Томас Ринкон
90
7
Саварино
Джефферсон Саварино
90
5
Морено
Хуниор Морено
90
9
Аристегита
Фернандо Аристегита
90
Запасные
Главный тренер
Жозе Пезейру
мин
1
Галлезе
Педро Галлезе
90
6
Трауко
Мигель Трауко
90
19
Йотун
Йошимар Йотун
90
15
Рамос
Кристиан Рамос
90
2
Абрам
Луис Абрам
90
13
Тапиа
Ренато Тапиа
90
18
Каррильо
Андре Каррильо
90
8
Куэва
Кристиан Куэва
65'
90
7
Пенья
Серхио Пенья
90
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
18'
90
Запасные
Главный тренер
Рикардо Гарека
События
Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
89'
Замена
87'
Замена
78'
Замена
78'
77'
Замена
76'
Замена
Замена
71'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
68'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
68'
65'
ГОЛ! 1:2
Желтая карточка
64'
61'
Желтая карточка
Замена
60'
59'
Замена
ГОЛ! 1:1
52'
Конец первого тайма (0:1)
42'
Желтая карточка
Желтая карточка
30'
18'
ГОЛ! 0:1
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