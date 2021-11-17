Венесуэла - Перу: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Венесуэла
Мачис 52
Мачис 68
1:2

Венесуэла - Перу: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Перу
Лападула 18
Куэва 65
Отбор ЧМ. Южная Америка, 14 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
17 нояб. 2021, -:- МСК
17.11.2021, -:- МСК
среда
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События

Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Мигель Трауко
89'
Замена
Карлос Самбрано
Педро Акино
87'
Замена
Джефферсон Фарфан
Джанлука Лападула
Замена
Эрик Рамирес
Фернандо Аристегита
78'
Замена
Брайан Уртадо
Эдуард Белло
78'
77'
Замена
Маркос Лопес
Андре Каррильо
76'
Замена
Педро Акино
Йошимар Йотун
Замена
Жан Уртадо
Джефферсон Саварино
71'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
Дарвин Мачис
68'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Дарвин Мачис
68'
65'
ГОЛ! 1:2
Кристиан Куэва
Желтая карточка
Рональд Эрнандес
64'
61'
Желтая карточка
Йошимар Йотун
Замена
Кристиан Кассерес
Хуниор Морено
60'
59'
Замена
Кристофер Гонсалес
Серхио Пенья
ГОЛ! 1:1
Дарвин Мачис
52'
Конец первого тайма (0:1)
42'
Желтая карточка
Луис Адвинкула
Желтая карточка
Оскар Гонсалес
30'
18'
ГОЛ! 0:1
Джанлука Лападула
Начало матча

Прошлые матчи

17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1 : 2
Перу
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 0:00
Венесуэла
1
Перу
2

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