Унион - Вердер: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Унион
Берлин
-:-

Унион - Вердер: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Вердер
Бремен
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
30
Андрих
Роберт Андрих
21
Прёмель
Гриша Прёмель
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
-
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
9
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
8
L. Dajaku
L. Dajaku
-
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
21
Топрак
Омер Топрак
13
Велькович
Милош Велькович
32
Фридль
Марко Фридль
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
7
Рашица
Милот Рашица
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
6
Мевальд
Кевин Мевальд
20
Шмид
Романо Шмид
19
Сарджент
Джош Сарджент
Запасные
38
Хаслер
Эдуардо Хаслер
-
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
-
17
Агу
Феликс Агу
-
36
Гросс
Кристиан Гросс
-
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
-
34
Мбом
Жан Мануэль Мбом
-
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
-
9
Зелке
Дави Зелке
-
8
Осако
Юя Осако
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
0
Унион
2
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0
Унион
2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Унион
1
Вердер
2

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