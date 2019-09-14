Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Унион
Берлин
Андерссон 14
1:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Классен 5
Фуллкруг 55
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
14'
14'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
7
Гогиа
Акаки Гогиа
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
5'
5'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
55'
55'
90
8
Осако
Юя Осако
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
39
Голлер
Бенжамин Голлер
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
19
Сарджент
Джош Сарджент