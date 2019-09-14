Матч завершен
Унион
Берлин
Андерссон 14
1:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Классен 5
Фуллкруг 55
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
14'
14'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
7
Гогиа
Акаки Гогиа
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
5'
5'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
55'
55'
90
8
Осако
Юя Осако
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
39
Голлер
Бенжамин Голлер
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
19
Сарджент
Джош Сарджент