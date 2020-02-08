Матч завершен
Вердер
Бремен
0:2
Матч завершен
Унион
Берлин
Бюлтер 52
Бюлтер 72
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
8 февр. 2020, 17:30 МСК
8.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
9
Зелке
Дави Зелке
90
8
Осако
Юя Осако
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
13
Велькович
Милош Велькович
17
Шахин
Нури Шахин
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
18
Малли
Юнус Малли
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
52'
72'
52', 72'
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
23
Кроос
Феликс Кроос
21
Прёмель
Гриша Прёмель
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен