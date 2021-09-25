Унион - Арминия: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Унион
Берлин
-:-

Унион - Арминия: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Арминия
Билефельд
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Арминия
0
Унион
0
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Унион
5 : 0
Арминия
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Унион
5
Арминия
0

Новости

В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая 2020, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
# Новости матча
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
10 апреля, 18:28
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11