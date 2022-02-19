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Арминия VS Унион
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Арминия - Унион: 19 февраля 2022 смотреть онлайн
Арминия
Билефельд
-:-
Арминия - Унион: 19 февраля 2022 смотреть онлайн
Унион
Берлин
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
19 февр. 2022, -:- МСК
19.02.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
15
де Медина
Натан де Медина
-
28
Влап
Мичел Влап
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
17
Суку
Себио Суку
-
Главный тренер
Уве Нойхаус
Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
25
Ленц
Кристофер Ленц
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
7
Гогиа
Акаки Гогиа
-
23
Гисельман
Нико Гисельман
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
14
Авонийи
Тайво Авонийи
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
Главный тренер
Урс Фишер
Прошлые матчи
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Арминия
0
Унион
0
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
5 : 0
Арминия
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
5
Арминия
0
Новости
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая 2020, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
#
Новости матча
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
10 апреля, 18:28
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11