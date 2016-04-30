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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
Ниве 56
Жан 69
2:4
Матч завершен
Бордо
Бордо
Ролан 14
Мавинга 41
Диабате 60
Ролан 72
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
30 апр. 2016, 20:00 МСК
30.04.2016, 20:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
41'
41'
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
56'
56'
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
82
33
Конфа
Алуа Конфа
59
27
Жан
Корентен Жан
69'
69'
87
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
28
Траоре
Шарль Траоре
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
26
Хуммет
Денис Хуммет
Бордо
мин
-
Мавинга
Крис Мавинга
90
30
Приор
Жером Приор
90
24
Дебюши
Матье Дебюши
90
5
Пальоис
Николас Пальоис
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
23
Вада
Валентин Вада
90
22
Уна
Адам Уна
90
14
Диабате
Шейк Диабате
60'
60'
90
9
Ролан
Диего Ролан
14'
72'
14', 72'
90
25
Малком
Малком
65
Запасные
1
Бернардони
Поль Бернардони
21
Ямбере
Седрик Ямбере
11
Шантом
Клеман Шантом
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
20
Жуссие
Жуссие
13
Туре
Томас Туре
27
Кривелли
Энцо Кривелли