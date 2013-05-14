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Кубок Франции
Труа VS Бордо
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Труа - Бордо: 14 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Труа
Труа
1:2
Труа - Бордо: 14 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/2 финала
Кубок Франции,
1/2 финала
Франция
14 мая 2013, 21:55 МСК
14.05.2013, 21:55 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Труа
0 : 1
Бордо
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Труа
0
Бордо
1
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 1
Труа
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2
Труа
1
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Труа
2 : 4
Бордо
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Труа
2
Бордо
4
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Труа
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Бордо
1
Труа
0
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Труа
1 : 0
Бордо
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Труа
1
Бордо
0
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:55
Труа
1 : 2
Бордо
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:55
Труа
1
Бордо
2
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
22:00
Бордо
0 : 0
Труа
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
22:00
Бордо
0
Труа
0
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