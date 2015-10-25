Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бордо
Бордо
Уна 78
1:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
25 окт. 2015, 19:00 МСК
25.10.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
6
Сане
Людовик Сане
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
31
4
Пабло
Пабло
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
11
Шантом
Клеман Шантом
90
24
Хазри
Вахби Хазри
67
10
Савье
Анри Савье
90
9
Ролан
Диего Ролан
84
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
5
Пальоис
Николас Пальоис
2
Гайич
Милан Гайич
7
Траоре
Абду Траоре
33
Уна
Адам Уна
78'
20
Жуссие
Жуссие
13
Туре
Томас Туре
Труа
мин
4
Аяссе
Томас Аяссе
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
25
Пи
Жесси Пи
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
22
Весковац
Душан Весковац
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
69
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
23
Камю
Фабьен Камю
73
8
Дарбио
Стефан Дарбио
79
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
7
Кур
Йоанн Кур
13
Переа
Брайан Переа
21
Кабо
Джимми Кабо