Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 20
Ансальди 42
Дзадза 90
3:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 22:00 МСК
25.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
42'
42'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
10
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
20'
20'
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
4
Лянко
Лянко
88
Ринкон
Томас Ринкон
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90'
72
Миллико
Винченцо Миллико
Дебрецен
мин
8
Тошер
Даниэл Тошер
90
92
Труйич
Никола Труйич
90
Запасные
86
Косицки
Томаш Косицки