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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Гогуа 29
Таказов 69
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
27 июля 2019, 16:30 МСК
27.07.2019, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
0
Таказов
Сослан Таказов
69'
69'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
29'
29'
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Костюков
Михаил Костюков
67
6
Кулик
Владислав Кулик
57
25
Карасев
Павел Карасев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
8
Килин
Антон Килин
76
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
0
Рыбин
Алексей Рыбин
55
Осипенко
Максим Осипенко
23
Кленкин
Данил Кленкин
0
Чернышов
Олег Чернышов
11
Муйва
Олабиран Муйва
9
Мамтов
Хасан Мамтов
99
Маркелов
Иван Маркелов
19
Конате
Мохамед Конате
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
82
22
Понсе
Эсекьель Понсе
65
8
Гулиев
Аяз Гулиев
46
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
57
Селихов
Александр Селихов
29
Кутепов
Илья Кутепов
56
Гапонов
Илья Гапонов
49
Джано
Джано
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
88
Ташаев
Александр Ташаев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
26
Умяров
Наиль Умяров
21
Баду
Малколм Баду
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе