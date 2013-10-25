Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 3
1:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 6
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
25 окт. 2013, 21:30 МСК
25.10.2013, 21:30 МСК
пятница
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
68
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
64
0
Максим
Александру Максим
90
0
Харник
Мартин Харник
84
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
3'
3'
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Рауш
Константин Рауш
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
79
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Мак
Роберт Мак
70
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
6'
6'
76
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Гинчек
Даниэль Гинчек