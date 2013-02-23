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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Траоре 51
1:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Фойлнер 77
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
23 февр. 2013, 17:30 МСК
23.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
51'
51'
84
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
0
Харник
Мартин Харник
73
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Максим
Александру Максим
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
77'
77'
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
67
0
Канадзаки
Му Канадзаки
46
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт