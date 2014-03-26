Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 43
Дрмич 54
2:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
26 марта 2014, 22:00 МСК
26.03.2014, 22:00 МСК
среда
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
84
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кампанья
Хосе Кампанья
75
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
43'
54'
43', 54'
87
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Балич
Ханно Балич
0
Мак
Роберт Мак
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
69
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Харник
Мартин Харник
46
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Максим
Александру Максим
0
Груэсо
Карлос Груэсо
0
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер