Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 1
Харник 75
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
29 сент. 2012, 16:30 МСК
29.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Антонио
Маркос Антонио
16
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Франтц
Майк Франтц
57
0
Коэн
Альмог Коэн
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
72
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Балич
Ханно Балич
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Полтер
Себастьян Полтер
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
63
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
46
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
58
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
1'
1'
90
0
Харник
Мартин Харник
75'
75'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Какау
Какау