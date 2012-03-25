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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Какау 78
1:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
25 марта 2012, 16:30 МСК
25.03.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
61
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
86
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Какау
Какау
78'
78'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Ба
Мамаду Ба
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
81
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
70
0
Дидави
Даниэль Дидави
62
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Франтц
Майк Франтц
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Буньяку
Альберт Буньяку