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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 25
1:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
29 сент. 2019, 16:00 МСК
29.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
27
Лала
Кенни Лала
90
24
Джику
Александер Джику
90
1
Селс
Матс Селс
90
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
25'
25'
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
13
Митрович
Стефан Митрович
10
Корнье
Бенжамин Корнье
8
Прсич
Санин Прсич
26
Томассон
Адриен Томассон
12
Мотиба
Лебо Мотиба
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
11
Делор
Анди Делор
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
20
Долли
Киган Долли
90
24
Суарес
Матиас Суарес
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
40
Берто
Димитри Берто
2
Суке
Арно Суке
25
Мойе
Флоран Мойе
19
Камара
Сулейман Камара
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде