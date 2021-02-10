Матч завершен
Страсбур
Страсбур
0:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 45
Шкулетич 88
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
10 февр. 2021, 16:45 МСК
10.02.2021, 16:45 МСК
среда
События
Составы
Страсбур
мин
1
Камара
Бингуру Камара
89
2
Коне
Ламин Коне
89
3
Кароль
Лионель Кароль
89
5
Митрович
Стефан Митрович
89
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
81
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
68
10
Прсич
Санин Прсич
81
11
Ленар
Димитри Ленар
89
9
Шахири
Мехди Шахири
75
8
Уорис
Маджид Уорис
89
7
Ажорж
Людовик Ажорж
89
Запасные
18
Кавашима
Эиджи Кавашима
19
Каси
Антони Каси
15
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
14
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
16
Сиби
Махаме Сиби
17
Саади
Идрисс Саади
12
Диалло
Хабиб Диалло
13
Abdoulaye Ousmane
Abdoulaye Ousmane
Монпелье
мин
1
Берто
Димитри Берто
89
3
Конгре
Даниэль Конгре
89
4
Хилтон
Виторино Хилтон
89
5
Коцца
Николя Коцца
89
2
Суке
Арно Суке
75
8
Мойе
Флоран Мойе
67
7
Шотар
Жорис Шотар
89
6
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
89
9
Делор
Анди Делор
45'
45'
68
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
89
11
Ваи
Элье Ваи
89
Запасные
18
Омлин
Йонас Омлин
13
Видаль
Клеман Видаль
15
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
12
Самбья
Жуниор Самбья
17
Саванье
Тежи Саванье
14
Юн Ил-Лок
Юн Ил-Лок
16
Шкулетич
Петар Шкулетич
88'
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди