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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Жиго 90
1:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
13 июля 2019, 19:00 МСК
13.07.2019, 19:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90'
90'
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
49
Джано
Джано
65
7
Фернандо
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
61
12
Адриано
Луис Адриано
79
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
29
Кутепов
Илья Кутепов
0
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
94
Ханни
Софьян Ханни
22
Игнатов
Михаил Игнатов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
22
Понсе
Эсекьель Понсе
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
76
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Песегов
Евгений Песегов
90
10
Казаев
Ян Казаев
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
67
10
Полоз
Дмитрий Полоз
58
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
11
Обухов
Владимир Обухов
87
Карапетян
Александр Карапетян