Испания - Греция: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Испания
Мората 33
1:1

Испания - Греция: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
Бакасетас 57
Отбор ЧМ. Европа, 1 тур

Отбор ЧМ. Европа,

1 тур
25 марта 2021, 22:45 МСК
25.03.2021, 22:45 МСК
четверг
Cтадион Лос Карменес
Лос Карменес
Гранада
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Испания
мин
23
Симон
Унаи Симон
89
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
89
15
Рамос
Серхио Рамос
46
12
Гарсия
Эрик Гарсия
89
8
Коке
Коке
72
14
Родри
Родри
89
10
Каналес
Серхио Каналес
64
12
Ольмо
Дани Ольмо
64
20
Торрес
Ферран Торрес
72
12
Мората
Альваро Мората
33'
33'
89
22
Льоренте
Маркос Льоренте
89
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
13
Санчес
Роберт Санчес
-
18
Альба
Жорди Альба
-
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
43
12
Льоренте
Диего Льоренте
-
5
Бускетс
Серхио Бускетс
-
10
Алькантара
Тиаго Алькантара
17
8
Руис
Фабиан Руис
-
2
Порро
Педро Порро
-
21
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
17
9
Хиль
Бриан Хиль
25
20
Педри
Педри
25
Греция
мин
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
89
7
Цимикас
Константинос Цимикас
80
4
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
89
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
89
4
Бакакис
Михалис Бакакис
89
19
Масурас
Георгиос Масурас
65
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
89
8
Зека
Зека
89
20
Манталос
Петрос Манталос
46
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
46
14
Бакасетас
Тасос Бакасетас
57'
57'
78
Запасные
13
Капино
Стефанос Капино
-
12
Диудис
Сократис Диудис
-
17
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
9
22
Мавропанос
Костас Мавропанос
-
19
Сварнас
Стратос Сварнас
-
16
Мавриас
Харис Мавриас
-
10
Фортунис
Константинос Фортунис
24
23
Сиопис
Манолис Сиопис
43
15
Андруцос
Атанасиос Андруцос
-
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
11
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
43

События

Матч окончен 1:1
83'
Желтая карточка
Георгиос Якумакис
81'
Желтая карточка
Зека
80'
Замена
Георгиос Кирьякопулос
Константинос Цимикас
78'
Замена
Георгиос Якумакис
Тасос Бакасетас
Замена
Микель Оярсабаль
Ферран Торрес
72'
Замена
Тиаго Алькантара
Коке
72'
65'
Замена
Константинос Фортунис
Георгиос Масурас
Замена
Бриан Хиль
Серхио Каналес
64'
Замена
Педри
Дани Ольмо
64'
57'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Тасос Бакасетас
Желтая карточка
Иньиго Мартинес
56'
46'
Замена
Манолис Сиопис
Димитриос Лимниос
46'
Замена
Христос Цолис
Петрос Манталос
Замена
Иньиго Мартинес
Серхио Рамос
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Альваро Мората
33'
Начало матча

Прошлые матчи

25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Испания
1 : 1
Греция
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Испания
1
Греция
1
18.06.2008 18 июня 2008 ср 21:45
Греция
1 : 2
Испания
18.06.2008 18 июня 2008 ср 21:45
Греция
1
Испания
2

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