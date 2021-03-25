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Составы
мин
Запасные
мин
8
Зека
Зека
89
Запасные
События
Матч окончен 1:1
83'
Желтая карточка
81'
Желтая карточка
80'
78'
Замена
Замена
72'
Замена
72'
65'
Замена
64'
Замена
64'
57'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Желтая карточка
56'
46'
Замена
46'
Замена
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
33'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
15 ноября 2020, 00:52
22 октября 2020, 14:01
3
02 июня 2020, 11:05
2
19 марта, 14:28
03 декабря 2020, 20:10
18 ноября 2020, 01:53
18 ноября 2020, 00:49
18 ноября 2020, 00:00
17 ноября 2020, 19:48
14 ноября 2020, 23:35