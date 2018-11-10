Сочи - Зенит-2: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 70
2:0

Сочи - Зенит-2: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
10 нояб. 2018, 16:00 МСК
10.11.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
События
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Составы

Сочи
мин
-
Барсов
Максим Барсов
70'
70'
90

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Максим Барсов
70'

Прошлые матчи

10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:00
Сочи
2 : 0
Зенит-2
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:00
Сочи
2
Зенит-2
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Зенит-2
1
Сочи
4
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Сочи
3
Зенит-2
3
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0
Сочи
1

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