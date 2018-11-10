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Сочи VS Зенит-2
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Сочи - Зенит-2: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 70
2:0
Сочи - Зенит-2: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 21 тур
ФНЛ,
21 тур
Россия
10 нояб. 2018, 16:00 МСК
10.11.2018, 16:00 МСК
суббота
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Прогнозы
Составы
Сочи
мин
-
Барсов
Максим Барсов
70'
70'
90
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Максим Барсов
70'
Прошлые матчи
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:00
Сочи
2 : 0
Зенит-2
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:00
Сочи
2
Зенит-2
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1
Сочи
4
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3
Зенит-2
3
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
4
#
Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30