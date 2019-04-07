Сочи - Тюмень: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1

Сочи - Тюмень: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Чудин 61
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2019, 16:00 МСК
7.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Сочи
мин
-
Обольский
Николай Обольский
90
Тюмень
мин
-
Чудин
Иван Чудин
61'
61'
90

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Николай Обольский
70'
61'
ГОЛ! 0:1
Иван Чудин

Прошлые матчи

07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Сочи
1 : 1
Тюмень
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Сочи
1
Тюмень
1
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сочи
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 17:00
Тюмень
2
Сочи
1
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
Сочи
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 17:00
Тюмень
1
Сочи
1
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
Сочи
2
Тюмень
0
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0
Сочи
0
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0
Тюмень
1

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