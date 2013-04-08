Сочи - Торпедо: 08 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
1:0

Сочи - Торпедо: 08 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
8 апр. 2013, 14:00 МСК
8.04.2013, 14:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
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Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

12.05.2014 12 мая 2014 пн 18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014 12 мая 2014 пн 18:00
Сочи
2
Торпедо
3
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Торпедо
2
Сочи
0
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Сочи
1 : 0
Торпедо
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Сочи
1
Торпедо
0
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
Торпедо
1
Сочи
0

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