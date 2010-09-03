Сочи - Салют: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
2:0

Сочи - Салют: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
3 сент. 2010, 17:30 МСК
3.09.2010, 17:30 МСК
пятница
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
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Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

07.10.2013 07 окт. 2013 пн 17:00
Салют
1 : 1
Сочи
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 17:00
Салют
1
Сочи
1
07.05.2013 07 мая 2013 вт 14:00
Сочи
1 : 1
Салют
07.05.2013 07 мая 2013 вт 14:00
Сочи
1
Салют
1
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Салют
0 : 1
Сочи
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Салют
0
Сочи
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 0
Салют
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:30
Сочи
2
Салют
0
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Салют
1 : 2
Сочи
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Салют
1
Сочи
2

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