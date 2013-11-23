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Сочи VS Оренбург
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Сочи - Оренбург: 23 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
0:1
Сочи - Оренбург: 23 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 25 тур
ФНЛ,
25 тур
Россия
23 нояб. 2013, 13:00 МСК
23.11.2013, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
17:00
Оренбург
1(2) : 1(4)
Сочи
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
17:00
Оренбург
1(2)
Сочи
1(4)
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5
Оренбург
1
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1
Сочи
1
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Оренбург
4 : 3
Сочи
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Оренбург
4
Сочи
3
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0
Оренбург
1
06.04.2015
06 апр. 2015
пн
17:30
Сочи
0 : 2
Оренбург
06.04.2015
06 апр. 2015
пн
17:30
Сочи
0
Оренбург
2
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
Оренбург
2
Сочи
1
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0
Оренбург
1
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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09 марта, 13:29
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06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
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#Тимофей Маргасов
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#Александр Шмурнов
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#
Новости матча
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«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
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27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30