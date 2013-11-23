Сочи - Оренбург: 23 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
0:1

Сочи - Оренбург: 23 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
23 нояб. 2013, 13:00 МСК
23.11.2013, 13:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
Оренбург
1(2) : 1(4)
Сочи
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
Оренбург
1(2)
Сочи
1(4)
11.03.2020 11 марта 2020 ср 19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020 11 марта 2020 ср 19:30
Сочи
5
Оренбург
1
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1
Сочи
1
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Оренбург
4 : 3
Сочи
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Оренбург
4
Сочи
3
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 20:00
Сочи
0
Оренбург
1
06.04.2015 06 апр. 2015 пн 17:30
Сочи
0 : 2
Оренбург
06.04.2015 06 апр. 2015 пн 17:30
Сочи
0
Оренбург
2
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
Оренбург
2
Сочи
1
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сочи
0
Оренбург
1
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
2
Сочи
1

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