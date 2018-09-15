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Сочи VS Мордовия
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Сочи - Мордовия: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2
Сочи - Мордовия: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Обухов 84
Обухов 90
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Мордовия
мин
-
Обухов
Владимир Обухов
84'
90'
84', 90'
90
События
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Владимир Обухов
84'
ГОЛ! 0:1
Владимир Обухов
Прошлые матчи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
Мордовия
0 : 2
Сочи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
Мордовия
0
Сочи
2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Сочи
0 : 2
Мордовия
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Сочи
0
Мордовия
2
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0
Мордовия
3
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4
Сочи
1
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1
Мордовия
3
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
#
Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30