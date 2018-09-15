Сочи - Мордовия: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2

Сочи - Мордовия: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Обухов 84
Обухов 90
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Мордовия
мин
-
Обухов
Владимир Обухов
84'
90'
84', 90'
90

События

Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Владимир Обухов
84'
ГОЛ! 0:1
Владимир Обухов

Прошлые матчи

30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
Мордовия
0 : 2
Сочи
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
Мордовия
0
Сочи
2
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Сочи
0 : 2
Мордовия
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Сочи
0
Мордовия
2
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0
Мордовия
3
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4
Сочи
1
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1
Мордовия
3
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Мордовия
2
Сочи
1

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