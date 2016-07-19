СИК - БАТЭ: 19 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
СИК
Сейняйоки
Хут 61
2:2
Первый матч 0:2

СИК - БАТЭ: 19 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Карницкий 15
Риос 29
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 20:00 МСК
19.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

СИК
мин
-
Хут
Роберт Хут
61'
61'
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
БАТЭ
мин
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
15'
15'
90
17
Риос
Алексей Риос
29'
29'
69
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
-
42
Володько
Максим Володько
-
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
21
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
-

События

Матч окончен 2:2
69'
Замена
Михаил Гордейчук
Алексей Риос
ГОЛ! 1:2
Роберт Хут
61'
29'
ГОЛ! 0:2
Алексей Риос
Желтая карточка
Маркус Розенберг
22'
15'
ГОЛ! 0:1
Александр Карницкий

Прошлые матчи

19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
СИК
2 : 2
БАТЭ
19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
СИК
2
БАТЭ
2
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
БАТЭ
2 : 0
СИК
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
БАТЭ
2
СИК
0

Новости

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
3
#политика
14 августа 2020, 20:00
3
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
28 марта 2020, 13:46
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
#Чемпионат Белоруссии
19 марта 2020, 17:19
# Новости матча
Федорович – об удалении Гончаренко в 1998-м: «Сидел под дождем и переживал. Он всегда такой по жизни»
12 марта, 19:54
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
Гендиректор БАТЭ выбросил свою милицейскую форму на фоне протестов в Белоруссии
14 августа 2020, 16:47
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
24 мая 2020, 19:41