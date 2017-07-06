СИК

Сейняйоки
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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 19:00
СИК
0 : 2
КР Рейкьявик
06.07.2017 06 июля 2017 чт 19:00
1 раунд
СИК
0
КР Рейкьявик
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 22:15
КР Рейкьявик
0 : 0
СИК
29.06.2017 29 июня 2017 чт 22:15
1 раунд
КР Рейкьявик
0
СИК
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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