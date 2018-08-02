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Лиллестрем
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Лиллестрем
Лиллестрем
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Норвегия
Стадион
Арасен
Тренер
Арне Эрландсен
А. Эрландсен
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Результаты
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:30
Лиллестрем
1 : 2
ЛАСК
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:30
2 раунд
Лиллестрем
1
ЛАСК
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
ЛАСК
4 : 0
Лиллестрем
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
2 раунд
ЛАСК
4
Лиллестрем
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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