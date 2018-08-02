Лиллестрем

Лиллестрем
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Страна
Норвегия
Стадион
Арасен
Тренер
Арне Эрландсен
А. Эрландсен
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Результаты
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:30
Лиллестрем
1 : 2
ЛАСК
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:30
2 раунд
Лиллестрем
1
ЛАСК
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
ЛАСК
4 : 0
Лиллестрем
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
2 раунд
ЛАСК
4
Лиллестрем
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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