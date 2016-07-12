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БАТЭ VS СИК
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БАТЭ - СИК: 12 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Скобби 68
2:0
Первый матч 2:2
БАТЭ - СИК: 12 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
СИК
Сейняйоки
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
12 июля 2016, 21:00 МСК
12.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
БАТЭ
мин
-
Скобби
Тэм Скобби
68'
68'
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
69
7
Карницкий
Александр Карницкий
90
Запасные
42
Володько
Максим Володько
-
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
17
Риос
Алексей Риос
21
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
-
СИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Адам
Чарли Адам
90
События
Матч окончен 2:0
87'
Желтая карточка
Чарли Адам
74'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
Замена
Алексей Риос
Михаил Гордейчук
69'
ГОЛ! 1:0
Тэм Скобби
68'
Желтая карточка
Тэм Скобби
42'
Прошлые матчи
19.07.2016
19 июля 2016
вт
20:00
СИК
2 : 2
БАТЭ
19.07.2016
19 июля 2016
вт
20:00
СИК
2
БАТЭ
2
12.07.2016
12 июля 2016
вт
21:00
БАТЭ
2 : 0
СИК
12.07.2016
12 июля 2016
вт
21:00
БАТЭ
2
СИК
0
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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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#Виктор Гончаренко
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#политика
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За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
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19 марта 2020, 17:19
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12 марта, 19:54
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
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14 августа 2020, 16:47
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
24 мая 2020, 19:41