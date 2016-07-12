БАТЭ - СИК: 12 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Скобби 68
2:0
Первый матч 2:2

БАТЭ - СИК: 12 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
СИК
Сейняйоки
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 21:00 МСК
12.07.2016, 21:00 МСК
вторник
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Составы

БАТЭ
мин
-
Скобби
Тэм Скобби
68'
68'
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
69
7
Карницкий
Александр Карницкий
90
Запасные
42
Володько
Максим Володько
-
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
17
Риос
Алексей Риос
21
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
-
СИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Адам
Чарли Адам
90

События

Матч окончен 2:0
87'
Желтая карточка
Чарли Адам
74'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
Замена
Алексей Риос
Михаил Гордейчук
69'
ГОЛ! 1:0
Тэм Скобби
68'
Желтая карточка
Тэм Скобби
42'

Прошлые матчи

19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
СИК
2 : 2
БАТЭ
19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
СИК
2
БАТЭ
2
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
БАТЭ
2 : 0
СИК
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
БАТЭ
2
СИК
0

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