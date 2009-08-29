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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ландрен 23
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
29 авг. 2009, 20:00 МСК
29.08.2009, 20:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Варро
Седрик Варро
90
0
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
0
Эндрю
Йоан Эндрю
90
0
Ландрен
Кристоф Ландрен
23'
23'
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Пайет
Димитри Пайет
78
0
Саного
Бубакар Саного
90
0
Илан
Илан
46
0
Миральяс
Кевин Миральяс
66
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Перрен
Лоик Перрен
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Мансали
Бубакар Мансали
0
Сако
Бакари Сако
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
86
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
54
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
75
0
Тадич
Йосип Тадич
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Цесар
Боштьян Цесар
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Акрур
Нассим Акрур