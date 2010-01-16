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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Варро 41
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Перрен 31
Ривьер 40
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
16 янв. 2010, 23:00 МСК
16.01.2010, 23:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
85
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Жуан
Джимми Жуан
63
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Тадич
Йосип Тадич
0
Акрур
Нассим Акрур
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Беналуан
Йоан Беналуан
90
0
Варро
Седрик Варро
41'
41'
46
0
Перрен
Лоик Перрен
31'
31'
67
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Пайет
Димитри Пайет
90
0
Миральяс
Кевин Миральяс
90
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
40'
40'
63
Запасные
0
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
0
Эндрю
Йоан Эндрю
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Откер
Йоан Откер
0
Сако
Бакари Сако
0
Саного
Бубакар Саного
0
Илан
Илан