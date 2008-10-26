Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:2
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
26 окт. 2008, 19:00 МСК
26.10.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы