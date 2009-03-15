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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Акрур 90
1:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
15 марта 2009, 19:00 МСК
15.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
62
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
80
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Гранден
Эллиот Гранден
88
0
Бойя
Пьер Бойя
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Жеммали
Давид Жеммали
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Акрур
Нассим Акрур
90'
0
Туре
Ларсен Туре
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Беналуан
Йоан Беналуан
90
0
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
80
0
Откер
Йоан Откер
90
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Пайет
Димитри Пайет
69
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Илан
Илан
90
0
Миральяс
Кевин Миральяс
84
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Варро
Седрик Варро
0
Монсоро
Сильвен Монсоро
0
Мансали
Бубакар Мансали
0
Гракс
Себастьен Гракс
0
Гомис
Бафетимби Гомис