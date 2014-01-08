Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
8 янв. 2014, 22:45 МСК
8.01.2014, 22:45 МСК
среда
Составы