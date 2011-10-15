Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
15 окт. 2011, 20:00 МСК
15.10.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы