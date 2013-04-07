Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
7 апр. 2013, 15:00 МСК
7.04.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы