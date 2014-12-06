Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
6 дек. 2014, 22:00 МСК
6.12.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы