Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
27 янв. 2013, 16:00 МСК
27.01.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы