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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бастия
Бастия
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ру 75
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
16 апр. 2016, 21:00 МСК
16.04.2016, 21:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
11
Брандао
Брандао
63
25
Камано
Франсуа Камано
90
33
Кулибали
Лассана Кулибали
84
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
20
Модесто
Франсуа Модесто
29
Сиони
Жиль Сиони
6
Фофана
Секо Фофана
41
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
32
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
10
Коад
Рено Коад
90
6
Клеман
Жереми Клеман
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
71
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
9
Ру
Нолан Ру
75'
75'
90
4
Таннан
Уссама Таннан
86
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
25
Малку
Кевин Малку
19
Погба
Флорентен Погба
14
Табану
Франк Табану
11
Эйссерик
Валентин Эйссерик
5
Пажо
Венсан Пажо
14
Мопе
Нил Мопе