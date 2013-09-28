Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2013, 21:00 МСК
28.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы