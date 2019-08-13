Матч завершен
Селтик
Глазго
Форрест 51
Эдуард 61
Кристи 76
3:4
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Деяк 27
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 21:45 МСК
13.08.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы
Селтик
мин
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
51'
51'
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
33
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
90
17
Кристи
Райан Кристи
76'
76'
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
61'
61'
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
90
Запасные
1
Гордон
Крейг Гордон
2
Жульен
Кристофер Жульен
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
6
Биттон
Нир Биттон
16
Морган
Льюис Морган
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
10
Байо
Вакун Байо
ЧФР Клуж
мин
10
Деяк
Чиприан Деяк
27'
27'
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
6
Аурелиу
Луиш Аурелиу
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
5
Силла
Якуба Силла