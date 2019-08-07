Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
1:1
прошлый матч 4 : 3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Форрест 37
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
7 авг. 2019, 21:00 МСК
7.08.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
ЧФР Клуж
мин
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
6
Аурелиу
Луиш Аурелиу
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
5
Силла
Якуба Силла
Селтик
мин
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
37'
37'
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
33
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
16
Морган
Льюис Морган
90
Запасные
1
Гордон
Крейг Гордон
2
Жульен
Кристофер Жульен
6
Биттон
Нир Биттон
21
Нтчам
Оливье Нтчам
15
Хайес
Джонни Хайес
9
Гриффитс
Ли Гриффитс