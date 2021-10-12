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Лучшие тексты
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Евро-2020
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Отбор ЧМ. Европа
Сан-Марино VS Андорра
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Сан-Марино - Андорра: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Сан-Марино
-:-
Сан-Марино - Андорра: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Андорра
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
12 окт. 2021, 21:45 МСК
12.10.2021, 21:45 МСК
вторник
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Прогнозы
Предварительный состав
Сан-Марино
мин
6
Росси
Данте Росси
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
5
Бролли
Кристиан Бролли
3
Палацци
Мирко Палацци
13
Грандони
Андреа Грандони
11
Баттистини
Мануэль Баттистини
21
Лунадеи
Лоренцо Лунадеи
20
Хирш
Хосе Хирш
8
Голинуччи
Энрико Голинуччи
9
Берарди
Филиппо Берарди
19
Нанни
Никола Нанни
Запасные
10
Стимац
Алекс Стимац
-
12
Бенедеттини
Симоне Бенедеттини
-
17
Нанни
Лука Нанни
-
14
Дзафферани
Томмазо Дзафферани
-
2
Д'Аддарио
Алессандро Д'Аддарио
-
4
Баттистини
Микаэль Баттистини
-
22
Муларони
Марчелло Муларони
-
7
Джарди
Маттиа Джарди
-
18
Чеккароли
Лука Чеккароли
-
23
Дзондзини
Кевин Дзондзини
-
Андорра
мин
17
Сервос
Жоан Сервос
1
Хосеп Гомес
Хосеп Гомес
22
Куку
Куку
15
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
18
Рубио
Хесус Рубио
4
Ребес
Марк Ребес
3
Валес
Марк Валес
8
Виейра
Марсио Виейра
10
Алаез
Жорди Алаез
19
Льовера
Макс Льовера
16
Мартинес
Алешандре Мартинес
Запасные
5
Эмили Гарсия
Эмили Гарсия
-
2
Мартинес
Кристиан Мартинес
-
19
Родригес
Адриан Родригес
-
6
Алаведра
Альберт Алаведра
-
7
Пужоль
Марк Пужоль
-
21
Гарсия
Марк Гарсия
-
11
Морено
Серхи Морено
-
23
Клементе
Людовик Клементе
-
9
Санчес
Аарон Санчес
-
14
Сан-Никола
Луиджи Сан-Никола
-
Новости
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
Дзюбу унижали русские фанаты в Сан-Марино. Вместо его голов – уход в раздевалку и молчание
#Артем Дзюба
20 ноября 2019, 11:10
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
#
Новости матча
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15