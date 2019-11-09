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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Калиджиури 33
Кабак 67
Сердар 79
3:3
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 62
Хеннингс 74
Хеннингс 85
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
9 нояб. 2019, 17:30 МСК
9.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
33'
33'
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
79'
79'
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
67'
67'
90
Запасные
0
Беккер
Тимо Беккер
7
Ут
Марк Ут
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
74'
85'
62'
74', 85'
62'
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
26
Контенто
Диего Контенто
7
Финк
Оливер Финк
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
31
Соботтка
Марсель Соботтка
15
Томми
Эрик Томми
37
Текпетей
Бернард Текпетей
27
Ампома
Нана Ампома