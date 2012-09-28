Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 48
Шахин 77
2:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 13
Матип 20
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
28 сент. 2012, 21:30 МСК
28.09.2012, 21:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
48'
77'
48', 77'
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
83
0
Бодзек
Адам Бодзек
46
0
Воронин
Андрей Воронин
56
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Хуанан
Хуанан
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Илсе
Кен Илсе
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
20'
20'
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
79
0
Джонс
Джермейн Джонс
73
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
13'
13'
80
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Учида
Ацуто Учида
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Хегер
Марко Хегер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки