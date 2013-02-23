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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Матип 29
Матип 81
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Беллингаузен 56
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
23 февр. 2013, 20:30 МСК
23.02.2013, 20:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
29'
81'
29', 81'
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
80
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
66
0
Хегер
Марко Хегер
84
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Пляцикас
Василиос Пляцикас
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки
Фортуна
мин
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
56'
56'
89
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
84
0
Райзингер
Штефан Райзингер
12
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Омае
Генки Омае
0
Илсе
Кен Илсе
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
0
Шахин
Дани Шахин