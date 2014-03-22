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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 17
Хунтелаар 66
Салаи 90
3:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кессел 81
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
22 марта 2014, 17:30 МСК
22.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Айхан
Каан Айхан
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
80
0
Майер
Макс Майер
71
0
Горецка
Леон Горецка
17'
17'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
66'
66'
88
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Соботтка
Марсель Соботтка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи
90'
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
41
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
81'
81'
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
53
0
Кумбела
Доми Кумбела
74
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
0
Доган
Дениз Доган
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Крац
Кевин Крац
0
Адеми
Орхан Адеми
0
Нильсен
Хавард Нильсен