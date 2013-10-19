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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Адеми 20
Беллараби 60
2:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майер 29
Горецка 65
Нойштедтер 90
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Хенн
Матиас Хенн
90
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
79
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
60'
60'
76
0
Адеми
Орхан Адеми
20'
20'
89
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Крац
Кевин Крац
0
Эрвиг-Дрюппел
Йонас Эрвиг-Дрюппел
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Кумбела
Доми Кумбела
0
Круппке
Деннис Круппке
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
89
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90'
90'
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
36
0
Майер
Макс Майер
29'
29'
82
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Горецка
Леон Горецка
65'