Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
9 нояб. 1997, -:- МСК
9.11.1997, -:- МСК
воскресенье
Составы